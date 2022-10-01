Бизнесмен Пригожин поприветствовал нового главу Буркина-Фасо

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин объяснил причины государственного переворота в Буркина-Фасо и поздравил нового главу с победой.

В пятницу, 30 сентября в Буркина-Фасо произошел второй госпереворот с начала года. Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба был свергнут капитаном Ибрагимом Траоре. Сообщается, что на митингах вновь были замечены российские флаги — вероятно, буркинийцы хотели более активного сотрудничества с Москвой, однако, пришедший к власти в январе Дамиба предпочел Париж и предсказуемо не справился с засильем джихадистов.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин объяснил ситуацию в африканском государстве и назвал причины фиаско подполковника Дамибы.

«Я приветствую и поддерживаю капитана Ибрагима Траоре. Мы все знаем, что до января этого года народ Буркина-Фасо находился под гнетом колониалистов, которые грабили народ, а также играли в свои подлые игры, обучали, поддерживали банд-формирования и причинили много горя местному населению. 24 января под эгидой борьбы за свободу и справедливость к власти в стране пришел подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Однако он не оправдал доверия молодых офицеров, которые в итоге были возглавлены капитаном Ибрагимом Траоре», — пояснил предприниматель.

Пригожин уверен, что сторонники Траоре сделали то, что было необходимо народу страны. Бизнесмен поприветствовал нового главу государства, которого назвал «достойным сыном своей Родины».

Ранее Россия уже пришла на помощь Мали, где инструкторы, которых связывают с «ЧВК Вагнера» уже занялись обучением местной армии и жандармерии и значительно повысили их эффективность в борьбе с исламскими радикалами и группировками. Народ Буркина-Фасо, очевидно, желает последовать примеру соседей.