В Московском районе Петербурга следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 17-летняя школьница. Заявление в полицию 14 ноября подала её 44-летняя мать.

По версии следствия, в период с 9 по 12 ноября несовершеннолетней поступали звонки от лиц, называвших себя представителями разных государственных структур. Звонившие требовали задекларировать имеющиеся средства. Под этим предлогом они склонили девушку к передаче семейных накоплений.

Вечером 12 ноября школьница, выполняя инструкции злоумышленников, отдала незнакомке около своего дома 29 тысяч рублей, 300 евро, 700 долларов США, а также ювелирные украшения. Суммарный ущерб оценивается в 240 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

16 ноября примерно в 10:10 на Витебском проспекте оперативники уголовного розыска задержали 18-летнюю подозреваемую в причастности к хищению. По предварительным данным, полученные ценности и деньги она провела через криптообменник и ломбард.

Меру пресечения задержанной избрали в соответствии со ст. 91 УПК РФ.