В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки

22 сентября к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 71-летней жительницы дома 15 по улице 8-я Советская. Пенсионерка сообщила стражам порядка о краже ювелирных изделий, хранившихся в ее квартире в сейфе. Ущерб женщина оценила в 1 800 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

24 сентября около 20:20 возле дома 14/26 по улице 8-я Советская сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнюю внучку заявительницы, которая похитила ювелирные изделия и сдала в ломбард.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.