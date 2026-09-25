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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки

В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемую в хищении ювелирных украшений у собственной бабушки

22 сентября к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 71-летней жительницы дома 15 по улице 8-я Советская. Пенсионерка сообщила стражам порядка о краже ювелирных изделий, хранившихся в ее квартире в сейфе. Ущерб женщина оценила в 1 800 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

24 сентября около 20:20 возле дома 14/26 по улице 8-я Советская сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнюю внучку заявительницы, которая похитила ювелирные изделия и сдала в ломбард. 

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, кража, пенсионеры
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