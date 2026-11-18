Утром 15 ноября, около 08:50 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о посторонних лицах в квартире одного из домов на Костромском проспекте.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный, воспользовавшись ключами, которые ранее передала ему 17-летняя правнучка владельца квартиры под воздействием телефонных мошенников, проник в жилище 85-летнего пенсионера. Оказавшись внутри, злоумышленник вскрыл сейф и похитил денежные средства в размере 2 552 000 рублей, после чего скрылся.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли следы рук и обуви, а также инструменты, предположительно использовавшиеся при совершении преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

Вечером 16 ноября около 19:30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на Московском шоссе 20-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.