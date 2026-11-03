В Шушарах задержали 21-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Адмиралтейского района

25 октября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 77-летней жительницы одного из домов по улице Союза-Печатников. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая пояснила, что сначала ей в течение недели звонили неизвестные, убеждая в необходимости обеспечить «безопасность» денежных накоплений от мошеннических манипуляций, задекларировав их, а потом направили курьеров за деньгами, которым она, находясь на территории Юсуповского и Екатерининского сада, передала в общей сложности 2 900 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

2 ноября сотрудники уголовного розыска задержали на Ростовской улице 21-летнего жителя поселка Шушары.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.