В Петербурге задержали 17-летнюю подозреваемую в мошенничестве

Поздним вечером 6 августа, около 23:00 к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратилась жительница Петербурга, которая сообщила о совершённом в отношении неё мошенничестве.

Со слов потерпевшей, около 18:45 возле дома 2 по Коннозаводскому переулку неустановленное лицо путём обмана завладело её денежными средствами на общую сумму 95 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Вечером 17 сентября, около 17:30 сотрудники полиции в доме 14 по улице Адмирала Черокова по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнюю девушку.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.