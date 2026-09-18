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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 17-летнюю подозреваемую в мошенничестве

В Петербурге задержали 17-летнюю подозреваемую в мошенничестве

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге полицейские задержали юную подозреваемая в мошенничестве

Поздним вечером 6 августа, около 23:00 к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратилась жительница Петербурга, которая сообщила о совершённом в отношении неё мошенничестве. 

Со слов потерпевшей, около 18:45 возле дома 2 по Коннозаводскому переулку неустановленное лицо путём обмана завладело её денежными средствами на общую сумму 95 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. 

Вечером 17 сентября, около 17:30 сотрудники полиции в доме 14 по улице Адмирала Черокова по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнюю девушку. 

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все по теме: Красносельский район, мошенничество, пенсионеры
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