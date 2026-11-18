В одной из квартир на улице Будапештской после пожара 19 сентября 2006 года было найдено тело мужчины 32 лет. Признаки указывали на насильственный характер смерти: на шее погибшего имелась удавка, сделанная из электропровода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве — по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По горячим следам раскрыть преступление не получилось. Тем не менее мероприятия по поиску причастных лиц продолжались.

В деревне Александровская Лодейнопольского района Ленинградской области 16 ноября был задержан 61-летний уроженец Воркуты. Задержание провели сотрудники Управления уголовного розыска Главка в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что находясь 19 сентября 2006 года в квартире на Будапештской улице, задержанный во время внезапно вспыхнувшей ссоры нанёс побои своему знакомому. Затем он задушил потерпевшего шнуром от бытового электроприбора и покинул место происшествия.

Подозреваемому выбрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.