Петербургская группа Dominia, назвавшая звезду своим именем и участвовавшая в отборе на «Грэмми», выступит 12 декабря в концертном зале Jagger в Санкт- Петербурге. Недавно музыканты Dominia привлекли внимание необычным проектом: присвоили далёкой звезде имя своей группы и опубликовали манифест, посвящённый будущему человечества, космосу и искусственному интеллекту.

В 2026 году Dominia также представила свой седьмой студийный альбом Tamas, который был заявлен на рассмотрение Американской академии звукозаписи в рамках 69-й премии GRAMMY Awards. Работа прошла этап первоначальной подачи и участвовала в первом раунде голосования членов Recording Academy.

Группа Dominia была основана в Санкт-Петербурге и известна необычным сочетанием тяжёлого метала, академической скрипки и симфонических аранжировок. За годы существования коллектив сформировал собственный узнаваемый стиль, объединяющий мрачную атмосферу doom/death metal с мелодизмом классической музыки.

Одним из наиболее заметных событий в жизни коллектива этой осенью стала регистрация звезды под именем DOMINIA. Небесный объект, расположенный на расстоянии многих световых лет от Земли, получил символическое название в международном научном каталоге ICHB. Музыканты также организовали его фотографирование с помощью астрономического телескопа.

Этот необычный поступок сопровождался публикацией философского манифеста, в котором участники группы размышляют о будущем цивилизации, развитии искусственного интеллекта и необходимости объединения человечества перед глобальными вызовами. По замыслу авторов, звезда DOMINIA должна стать символом надежды, творческой свободы и стремления человека к неизведанному.

Название нового альбома Tamas происходит из санскрита и связано с понятиями тьмы, невежества и инертности. Эта философская концепция нашла отражение в музыкальном и визуальном оформлении пластинки, где тяжёлое звучание переплетается с драматическими скрипичными партиями.

12 декабря Dominia представит своё творчество на сцене концертного зала Jagger. Предстоящий концерт станет возможностью услышать музыку коллектива вживую и познакомиться с новым материалом, который музыканты представили международному музыкальному сообществу в рамках GRAMMY Awards.