ента новостей

16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
16:10
Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября
14:18
В Пушкине рецидивист с ножом ограбил студента
14:00
Выставка «От Народного дома императора Николая ΙΙ к Музыкальному театру имени Ф. И. Шаляпина»
13:55
В Петербурге летние «Книжные аллеи» посетили более 370 тысяч человек
11:55
В Тихвине двое мужчин избили кочергой своих оппонентов после конфликта
11:48
Инцидент в петербургском метро произошел из-за нештатного рассоединения между вагонами поезда
11:26
В Кронштадте полицейские нашли иностранцев с нарушениями миграционного режима
11:13
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера
11:07
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции
10:56
Мост через Свирь разведут для прохода состава судов «Вулкан, Демокритос»
10:48
На Васильевском острове задержали «помощницу» мошенников
10:39
На Васильевском острове мужчина с ножом ограбил сетевой магазин
13:24
В Петербурге задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку
13:20
В Невском районе задержали мужчину, избившего свою супругу
11:32
Беглов поздравил православных верующих с праздником Успения Божией Матери
09:37
В Невском районе задержали рецидивиста за убийство знакомого в ходе пьяного конфликта
15:45
Ладожский мост разведут для прохода учебного парусного судна «Хортица»
15:40
На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек
14:43
Более 1000 человек пропали без вести в Непале и Китае после наводнения в Гималаях
14:01
На «Адмиралтейских верфях» началось строительство дизель-электрической подводной лодки
13:20
В Петербурге охранник бара жестоко избил посетителя
13:15
В Невском районе собака «амстафф» напал на пятилетнюю девочку
13:08
В Лебяжьем рецидивист ограбил пенсионерку
13:04
В Петродворцовом районе мигрант ударил ножом своего соотечественника
11:03
В Петербурге откроются 1010 детских садов и 687 школ, из них 26 садов и 19 школ – новые
10:54
Работы на Вантовом мосту полностью завершены
12:38
День памяти Николая Гумилёва
12:22
В Петербурге задержан мужчина за заведомо ложное сообщение
12:17
В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Оперативники Калининского района по горячим следам задержали местного жителя, помогавшего мошенникам в обмане пенсионерки

В ночь на 30 августа к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы одного из домов по шоссе Революции. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне в полдень ей на мобильный телефон позвонил неизвестный под видом сотрудника госорганов и убедил «задекларировать» денежные средства. В результате обманутая женщина передала неизвестному курьеру 330 000 рублей личных накоплений.

Сотрудникам уголовного розыска в кратчайшие сроки удалось установить причастного к указанному преступлению «курьера», которого задержали на улице Коллонтай. Им оказался 28-летний неработающий местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-08-2024, 10:21
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Вавиловых
24-01-2025, 14:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Богатырского проспекта
3-10-2024, 11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
30-08-2024, 11:29
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской
4-11-2024, 11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
5-03-2025, 12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
Сегодня, 11:13
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера
27-08-2026, 15:40
На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек
26-08-2026, 12:17
В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека
Наверх