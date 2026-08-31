В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции

В ночь на 30 августа к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы одного из домов по шоссе Революции. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне в полдень ей на мобильный телефон позвонил неизвестный под видом сотрудника госорганов и убедил «задекларировать» денежные средства. В результате обманутая женщина передала неизвестному курьеру 330 000 рублей личных накоплений.

Сотрудникам уголовного розыска в кратчайшие сроки удалось установить причастного к указанному преступлению «курьера», которого задержали на улице Коллонтай. Им оказался 28-летний неработающий местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.