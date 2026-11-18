Накануне ночью, 17 ноября около 01:45 к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о хищении товара из магазина на улице Лёни Голикова.

Прибывшие на место происшествия полицейские вяснили, что незадолго до этого трое неизвестных мужчин, находясь в магазине, под угрозой применения ножа похитили две банки энергетического напитка, после чего скрылись.

В тот же день утром, около 08:00 в одной из квартир на улице Лёни Голикова сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в возрасте 34 и 45 лет. Позднее, около 19:00, на проспекте Ветеранов задержали третьего предполагаемого участника преступления — 30-летний мужчина.

Всех троих доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В ходе проведенных мероприятий полицейские изъяли нож.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.