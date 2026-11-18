16 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о дорожном конфликте со стрельбой на пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что незадолго до этого между двумя автомобилистами произошёл конфликт, в ходе которого один из водителей произвёл выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле «Крайслер».

Пострадавший 39-летний мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей шеи и химический ожог глаза. После оказания необходимой помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого стрелка. В тот же день около 13:00 возле дома 8 на проспекте Пятилеток сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

У задержанного изъят аэрозольный пистолет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.