В Санкт-Петербурге расследуют смерть мужчины, избитого неизвестными на Ланском шоссе: пострадавший скончался в больнице, трое подозреваемых задержаны.

16 ноября примерно в 04:00 из дома 12 по Ланскому шоссе в медицинское учреждение доставили 53-летнего мужчину. У пациента диагностировали тяжёлые травмы.

Согласно предварительной информации, избиение произошло за несколько часов до госпитализации — около 01:30. Нападавшими были лица, которых потерпевший не знал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, кто мог участвовать в происшествии.

17 ноября около 17:00 полицейские задержали троих подозреваемых у дома 18 на набережной Чёрной речки. Среди них — 38-летняя женщина и двое мужчин 45 и 54 лет.

Доставленных в отдел полиции задержанных привлекли к административной ответственности: на каждого составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Вечером 17 ноября поступила информация о том, что в медицинском учреждении пострадавший умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.