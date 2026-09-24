В Петербурге задержали 19-летнюю курьершу мошенников, обманувших подростка

13 сентября поздно вечером к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении её 15-летнего сына.

По словам женщины, с 11 по 13 сентября неизвестные по телефону убеждали подростка задекларировать средства и велели передать ключ от квартиры девушке. Следуя инструкциям, подросток впустил незнакомку, которая забрала из квартиры 22 400 рублей в разной валюте.

Полиция установила личность подозреваемой. 22 сентября 19-летнюю безработную жительницу Красногвардейского района задержали на Лабораторном проспекте в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Сотрудники уголовного розыска проверяют её причастность к другим преступлениям в регионе.