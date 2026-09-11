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Питерец.ру » Происшествия » На улице Маршала Захарова пьяна ссора закончилась смертельным ударом ножом

На улице Маршала Захарова пьяна ссора закончилась смертельным ударом ножом

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Красносельском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство мужчины

10 сентября к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о бессознательном мужчине, найденном в подъезде жилого здания на улице Маршала Захарова.

Прибывшие на место происшествия полицейские на 16-м этаже обнаружили тело 50-летнего петербуржца с ножевым ранением в грудь. Мужчина скончался на месте.

Осмотр показал следы волочения, которые вели от одной из квартир в этом же доме. Оперативники уголовного розыска быстро установили вероятное местонахождение подозреваемых.

По горячим следам в квартире задержаны двое местных — неработающая женщина 42 лет и мужчина 67 лет. Оба были пьяны.

По предварительной версии, погибший незадолго до инцидента находился у них в гостях. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина ударила гостя ножом в грудь. Затем задержанные вынесли тело из квартиры к мусоропроводу, чтобы скрыть преступление.

В жилище полиция изъяла предполагаемое орудие — нож.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение, убийство
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