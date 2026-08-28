В Невском районе задержали рецидивиста за убийство знакомого в ходе пьяного конфликта

26 августа к полицейским Невского района Петербурга поступила информация об обнаружении трупа мужчины возле дома 8 корпус 1 по улице Чудновского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 36-летнего мужчины в стадии гнилостных изменений с признаками насильственной смерти - ранения в область грудной клетки и теменной области головы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В тот же день сотрудники уголовного розыска в доме 9 корпус 1 по проспекту Большевиков по подозрению в указанного преступления задержали 51-летнего жителя поселка Сосново Приозерского района Ленинградской области, которого полностью изобличили в том, что 15 августа, находясь по вышеуказанному адресу на улице Чудновского, в ходе распития спиртных напитков и впоследствии разгоревшегося конфликта, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения своему знакомому и с места происшествия скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. За плечами фигуранта богатое криминальное прошлое, он 22 раза привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, львиную долю которых составили кражи.



