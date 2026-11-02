В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо

Поздним вечером 31 октября, около 22:00 к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о нападении на девушку возле станции метро «Адмиралтейская».

По предварительной информации полиции извечтно, что около 21:45 возле дома 4 по Малой Морской улице между 19-летним молодым человеком, находившимся в состоянии опьянения, и 22-летней девушкой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс ей удар ножом в область лица. Причины конфликта устанавливаются.

Пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали подозреваемого возле дома 1 по Кирпичному переулку. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли нож с обломанным лезвием.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.