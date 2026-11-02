ента новостей

21:30
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0
17:04
«Времена года»: выставка живописи Дмитрия Снежинского
16:20
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
16:16
«Динамо-СПб» завершило сезон с серебряными медалями
16:10
Мультимедийная выставка «Вплетая смыслы»
12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
12:35
В Петербурге задержали подростков после ограбления магазина
12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
12:18
В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо
12:12
На Новочеркасском проспекте задержали мужчину, ударившего ножом своего соседа
12:07
В Петербурге задержали теневого банкира
12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
11:59
В Сестрорецке полицейская автомашина столкнулась с каршеринговым автомобилем
19:53
«Истинная ценность жизни». Выставка Галлинды Траоре в арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов»
21:45
На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда
21:43
В Колпино прошло открытие памятного мемориала погибшим сотрудникам правопорядка
21:36
В Петербурге задаржали юного «художника» разрисававшего трамвай
21:31
В Петербурге мужчину задержали после применения перцового баллончика в конфликте с несовершеннолетним
21:26
В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев
21:19
На проспекте Косыгина иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате
12:42
Фестиваль народных ремесел «Мастерская — Петербург»
13:25
Выставка Петра Зайцева «Формы жизни»
13:19
В Петербурге задержали домработницу за кражу ювелирных украшений
13:11
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из окна многоквартирного дома
13:06
На трассе в Шушарах в ДТП с фурой пострадал водитель малотоннажного грузовика
13:00
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 12-летнего школьника
12:51
В Петербурге задержаны трое мужчин после серии нападений на магазины
12:44
В Петербурге полицейскими пресечена деятельность теневых банкиров
12:38
В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой
12:32
В массовом ДТП на проспекте Просвещения пострадали три человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо

В центре Петербурга молодой парень ударил девушку ножом в лицо

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Петербургские полицейские по горячим следам задержали молодого человека, ранившего ножом девушку в центре города

Поздним вечером 31 октября, около 22:00 к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о нападении на девушку возле станции метро «Адмиралтейская».

По предварительной информации полиции извечтно, что около 21:45 возле дома 4 по Малой Морской улице между 19-летним молодым человеком, находившимся в состоянии опьянения, и 22-летней девушкой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс ей удар ножом в область лица. Причины конфликта устанавливаются. 

Пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу. 

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали подозреваемого возле дома 1 по Кирпичному переулку. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли нож с обломанным лезвием. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-08-2026, 10:12
В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами
28-10-2026, 11:39
В Петербурге «по горячим» следам задержали подозреваемого в нападении на мужчину
Вчера, 12:12
На Новочеркасском проспекте задержали мужчину, ударившего ножом своего соседа
8-10-2026, 14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство
23-10-2026, 12:20
В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим
8-10-2026, 14:53
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:40
В Ленобласти на трассе «Южное полукольцо» иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 12:26
В Петербурге подросток, пытавшийся скрыться на мотоцикле стал фигурантом уголовного дела
Вчера, 12:03
В Кингисеппе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Вчера, 11:59
В Сестрорецке полицейская автомашина столкнулась с каршеринговым автомобилем
Наверх