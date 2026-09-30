В Петербурге задержаны подозреваемые в ограблении магазина электроники

15 сентября 2026 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от управляющего магазина электроники, расположенного на улице Прибрежной, о краже компьютерной техники.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что около 19 часов неизвестные злоумышленники открыто похитили из торгового зала магазина 6 компьютерных мышей на общую сумму 46 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 28 сентября 2026 года, около 17:30 сотрудники уголовного розыска возле дома 9 корпус 1 по 1-му Рабфаковскому переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего ранее судимого жителя Ленинградской области. На следующий день оперативники задержали второго подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний знакомый задержанного, ранее судимый за кражи.

Задержанные помещены в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.