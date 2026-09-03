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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников

В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Петербургские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

Утром 1 сентября к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация от очевидца о мужчине, который рассказал, что на проспекте Художников его избили и похитили личные вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 04:30 неизвестный напал на 41-летнего мужчину и похитил у него мобильный телефон и 500 тысяч рублей, после чего скрылся. Общая сумма причиненного ущерба составила 535 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вечером того же дня около 18:00 на Северном проспекте сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Ярославской области. Часть похищенного имущества полицейские обнаружили и изъяли. 

Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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