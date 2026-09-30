На проспекте Наставников подростки избили и ограбили прохожего

Вечером 27 сентября, около 17:15 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 13 по проспекту Наставников подростки избили мужчину.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих девятиклассников.

Сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта задержанные избили 32-летнего прохожего, после чего похитили у него мобильный телефон «Редми», стоимостью 3 тысячи 500 рублей.

В отношении подростков следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Задержанных поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Похищенное имущество изъяли.