В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство

Накануне ночью, 7 октября около 3 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 59 по проспекту Металлистов неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 21-летнему молодому человеку.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный правонарушитель в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес ножевое ранение в область шеи 21-летнему мужчине, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

В этот же день возле дома 37 по Среднеохтинскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.