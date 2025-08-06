В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности

Приблизительно в 17:25, 5 августа 2025 года, в оперативные службы поступил звонок о пожаре автомобиля Chery Tiggo 7 Pro, припаркованного у дома номер 107, корпус 6, на улице 1 Мая. Очевидцы сообщили, что из дымящегося автомобиля выбежала женщина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент возгорания в автомобиле находились две женщины. 37-летняя гражданка, проживающая в указанном доме, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, в результате внезапно возникшей ссоры, спровоцированной ревностью к супругу, вылила легковоспламеняющуюся жидкость на 41-летнюю женщину и совершила поджог.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии и помещена в отделение интенсивной терапии. Медицинские специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе диагностировали у пациентки обширные термические ожоги первой и второй степени, поразившие 80% поверхности тела, включая голову, торс, спину, конечности и область промежности.

Подозреваемая задержана в соответствии со статьями 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30, пунктом «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство). В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на всестороннее установление обстоятельств инцидента.