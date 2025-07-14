На Васильевском острове задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство

12 июля в отделение полиции Василеостровского района поступило заявление от пятидесятичетырехлетней жительницы района о нахождении мужчины с ножевым ранением в квартире, расположенной в доме номер сорок, корпус четыре, по Наличной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили тело пятидесятиоднолетнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки.

Кроме того, был найден второй пострадавший, мужчина пятидесяти четырех лет, в критическом состоянии с многочисленными колото-резаными ранами. Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение, где у него были диагностированы ранения брюшной полости и поясничной области.

На месте преступления сотрудниками правоохранительных органов был задержан пятидесятиоднолетний подозреваемый, временно не работающий, прибывший из Хабаровского края.

В отношении задержанного применена статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) и части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство).