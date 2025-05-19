В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены

В Красногвардейском районе Петербурга 17 мая в правоохранительные органы обратилась гражданка, проживающая в доме номер 20 по улице Камышинской. Она заявила о нападении бывшего супруга на её нынешнего партнёра.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире 38-летнего мужчину с признаками нанесения телесных повреждений. Пострадавший в критическом состоянии был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

В результате оперативных действий, 18 мая в 14:45, возле дома номер 46 по Ириновскому проспекту был задержан 35-летний безработный житель Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершении указанного преступления.

Согласно его показаниям, 17 мая около 16:00 он проник в квартиру к своей бывшей жене и, под воздействием ревности, нанёс удар отвёрткой в область груди её сожителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.