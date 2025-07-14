ента новостей

19:43
На проспекте Шаумяна подростки избили 10-летнюю девочку
18:43
Валентина Гунина проиграла тай-брейк Нане Дзагнидзе и выбыла с Кубка мира по шахматам в Батуми, а Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала
18:05
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
17:57
В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего
17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
17:38
На Васильевском острове задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство
17:27
В Невском районе избили контролера в автобусе
17:21
В Петербурге ищут «художников», разрисовавших трамвайные вагоны
17:17
В коммуналке на Караванной улице зарезали жителя Ленобласти
10:52
В поселке Пачинок задержали стрелка из страйкбольного оружия
10:48
В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»
10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
10:25
Петербуржцев предупредили о мошенничестве с почтовыми ящиками
10:04
Отправились в Беларусь
09:56
В Санкт-Петербурге увеличилось число убыточных компаний
09:49
Каковы самые популярные онлайн-покупки петербуржцев
00:54
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, а итальянец Янник Синнер – в одиночном
20:35
Ещё две российские шахматистки выбыли с Кубка мира в Батуми: проиграли сегодня свои матчи Полина Шувалова и Анна Шухман, а Валентина Гунина и Екатерина Лагно добились тай-брейков
23:06
Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла Уимблдон, не дав Аманде Анисимовой выиграть ни одного гейма в финале
19:50
Российские шахматистки начали борьбу в 1/16 финала Кубка мира в Батуми: Лагно и Гунина проиграли, Шувалова и Шухман сыграли свои партии вничью
16:08
После стрельбы возле ЗАГСа на Капитанской улице задержали жениха и шафера
16:02
В Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку на Витебском проспекте
15:59
В Шушарах мужчина поджег съемную квартиру
15:56
В Шушарах неизвестные в масках и с оружием отобрали у перекупщика «БМВ Х6»
11:05
В Невском районе конфликт закончился ударом ножом в голову
10:42
В Петербурге вспомнили величайших апостолов
10:36
В Невском районе у иностранца изъяли килограмм наркотиков
10:21
Прошли рейды по СИМ
10:09
Продано историческое здание XVIII века
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего

В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские расследуют уголовное дело о ножевом ранении мужчины в центре города

В полицию Центрального района 13 июля в 10:55 поступила информация об инциденте, связанном с нанесением ножевого ранения мужчине возле дома номер 15 на Гончарной улице. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 28-летняя гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение с применением ножа на 35-летнего мужчину, проходившего мимо, без видимых на то оснований.

Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Нападавшая была задержана и доставлена в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-06-2025, 12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
19-05-2025, 13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
16-06-2025, 12:41
В Петроградском районе ограбили студента
30-10-2022, 13:02
В центре Петербурга полицейские задержали двоих, напавших с ножом на прохожего
28-06-2022, 13:50
В Приморском районе мигранта ударили ножом

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
Сегодня, 17:43
На улице Типанова мотоциклистка насмерть сбила мужчину на электросамокате
Сегодня, 10:48
В ДТП на улице Корякова погиб водитель автомобиля «Рено»
Сегодня, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
Наверх