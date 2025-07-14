В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего

В полицию Центрального района 13 июля в 10:55 поступила информация об инциденте, связанном с нанесением ножевого ранения мужчине возле дома номер 15 на Гончарной улице. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 28-летняя гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение с применением ножа на 35-летнего мужчину, проходившего мимо, без видимых на то оснований.

Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Нападавшая была задержана и доставлена в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.