Во Фрунзенском районе задержали подозреваемаю в сбыте «синтетики»

19 мая 2025 года, в 04 часа 15 минут, сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль такси возле дома номер 40 на проспекте Славы для осуществления проверки документов. За рулем транспортного средства находился 36-летний водитель.

В салоне автомобиля находилась пассажирка в возрасте 37 лет, демонстрировавшая очевидные признаки наркотического опьянения. В связи с этим, женщина была доставлена в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра в отделении полиции у задержанной было обнаружено и изъято три пакета, содержащих синтетическое наркотическое вещество эфедрон. Общий вес изъятого вещества составил приблизительно 525 граммов.

По данному факту следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Гражданка была задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.