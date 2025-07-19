В Парголово задержали подозреваемую в хулиганстве с применением газового баллончика

18 июля в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от сотрудника охраны коммерческой структуры. Согласно заявлению, 14 июля, приблизительно в 13:00, в населенном пункте Парголово, возле сквера, расположенного напротив дома номер 25, корпус 1, по улице Михаила Дудина, неустановленное лицо применило газовый баллончик против заявителя.

В медицинские учреждения запросы не поступали. Информация о каких-либо обращениях за медицинской помощью в связи с данным инцидентом в полицию не передавалась.

Следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В тот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в Парголово сотрудниками полиции была задержана гражданка 43 лет, подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния.

В отношении задержанной применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (основания задержания подозреваемого).