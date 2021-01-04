В Ленобласти раскрыто убийство пенсионерки

В городе Тихвине полицейские раскрыли убийство 79-летней пенсионерки, тело которой было обнаружено 1 января в ванне с водой. Труп обнаружила соседка по лестничной площадке, приглядывающая за пожилой женщиной.

Накануне при проведении вскрытия стало известно, что смерть пенсионерки, проживавшей в доме 10 в 1-м микрорайоне, наступила в результате асфиксии от сдавления шеи петлей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в тот же день вечером по подозрению в преступлении задержан 71-летний местный житель. Установлено, что 31 декабря около 10:00 он находясь в гостях в квартире погибшей, в результате возникшего конфликт из-за невозврата денежного долга, бельевой веревкой задушил женщину, после чего опустил труп в наполненную ванну.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.