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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти раскрыто убийство пенсионерки

В Ленобласти раскрыто убийство пенсионерки

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74
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
По подозрению в преступлении задержан 71-летний житель города Тихвин

В городе Тихвине полицейские раскрыли убийство 79-летней пенсионерки, тело которой было обнаружено 1 января в ванне с водой. Труп обнаружила соседка по лестничной площадке, приглядывающая за пожилой женщиной.
Накануне при проведении вскрытия стало известно, что смерть пенсионерки, проживавшей в доме 10 в 1-м микрорайоне, наступила в результате асфиксии от сдавления шеи петлей.
По информации АН "Оперативное прикрытие", в тот же день вечером по подозрению в преступлении задержан 71-летний местный житель. Установлено, что 31 декабря около 10:00 он находясь в гостях в квартире погибшей, в результате возникшего конфликт из-за невозврата денежного долга, бельевой веревкой задушил женщину, после чего опустил труп в наполненную ванну.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район убийство пенсионеры
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