В Петербурге задержан житель Новосибирской области, обманувший пенсионерку с проспекта Испытателей

В полицию Приморского района, 31 июля 2025 года около 17 часов 30 минут, поступило заявление от гражданки 79 лет, проживающей в доме номер 15 по проспекту Испытателей. Заявительница сообщила, что стала жертвой мошеннических действий, в результате которых, под воздействием неизвестных лиц, передала курьеру денежные средства в размере 690 000 рублей.

На основании данного заявления возбудили уголовное дело, квалифицируемое по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество.

3 августа 2025 года, в 23:10, оперативной группой уголовного розыска, вблизи дома номер 41 по Пулковскому шоссе, был задержан гражданин 21 года, уроженец Новосибирской области. Задержание произведено по подозрению в причастности к вышеуказанному преступлению.

В отношении задержанного применена статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующая основания для задержания подозреваемого.