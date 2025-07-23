В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

В полицию Колпинского района Петербурга 18 июля около 19 часов 35 минут поступило заявление от 75-летней жительницы поселка Понтонный, проживающей по адресу: улица Александра Товпеко, дом 35. В своем обращении пенсионерка сообщила, что в период с 12 по 16 июля ей поступали звонки от неустановленных лиц, которые, вводя в заблуждение относительно безопасности ее банковских счетов, убедили передать курьеру денежные средства в размере 460 000 рублей под предлогом их защиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 22 июля в 12 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска, у дома 92 по Большому Сампсониевскому проспекту был задержан 18-летний уроженец поселка Усть-Луга Ленинградской области, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.