ента новостей

13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
12:46
В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры
12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
12:34
В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников
12:32
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
12:26
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой
11:26
Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе
09:41
Купаться запрещено: все пляжи Петербурга признаны небезопасными
09:35
Цены на продукты взлетели: что в Петербурге подорожало сильнее всего?
09:27
Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?
09:16
Курьерский бум в Ленобласти: зарплаты растут
02:31
Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков
01:35
Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер
21:06
В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон
21:03
Ладожский мост будет для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей
19:57
В Петербурге задержали пособника украинских мошенников
15:05
Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой
11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпинского района задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

В полицию Колпинского района Петербурга 18 июля около 19 часов 35 минут поступило заявление от 75-летней жительницы поселка Понтонный, проживающей по адресу: улица Александра Товпеко, дом 35. В своем обращении пенсионерка сообщила, что в период с 12 по 16 июля ей поступали звонки от неустановленных лиц, которые, вводя в заблуждение относительно безопасности ее банковских счетов, убедили передать курьеру денежные средства в размере 460 000 рублей под предлогом их защиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 22 июля в 12 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска, у дома 92 по Большому Сампсониевскому проспекту был задержан 18-летний уроженец поселка Усть-Луга Ленинградской области, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
11-07-2025, 11:29
В Выборге пенсионерка отдала мошенникам более 10,6 млн рублей
21-05-2025, 11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы
4-07-2025, 12:27
В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Сегодня, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
Наверх