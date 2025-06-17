В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку

11 июня текущего года в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 87-летней гражданки, проживающей в доме номер 52, корпус 3 по проспекту Космонавтов. Заявительница сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что стала жертвой мошеннических действий и передала неизвестному лицу 1 миллион 539 тысяч рублей. Деньги были переданы под ложным предлогом обеспечения их сохранности путем перевода на "безопасный" счет.

По данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее данное деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 16 июня, возле дома номер 41 по Пулковскому шоссе был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержанным оказался 18-летний гражданин Киргизии, прибывший в Санкт-Петербург 8 июня с туристическими целями.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.