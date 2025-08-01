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Питерец.ру » Происшествия » На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже

На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в квартирном грабеже на улице Новоселов

5 июня 2025 года в правоохранительные органы Невского района поступило заявление от гражданина 45 лет, проживающего в доме номер 7 по улице Новосёлов. Заявитель сообщил о совершении противоправных действий в его квартире накануне. По словам потерпевшего, неустановленные лица проникли в его жилище и похитили принадлежащее ему имущество, а именно: мобильный телефон, телевизор, денежные средства в размере 10 000 рублей, а также личные документы.

На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как грабеж.

31 июля 2025 года, в 18:00, вблизи дома номер 4 по улице Новосёлов, сотрудниками оперативной группы уголовного розыска был задержан мужчина 34 лет, подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержанный является неработающим и имеет в прошлом неоднократные судимости, в том числе за совершение краж.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание второго соучастника преступления.

Все по теме: Невский район, грабеж
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