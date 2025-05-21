В Ленобалсти поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подвойского 

Вечером 15 мая 2025 года, около 16 часов 55 минут, в отделение полиции Невского района Петербурга поступило сообщение от гражданки, проживающей в доме номер 18 по улице Подвойского. 73-летняя женщина рассказала, что накануне, 14 мая, ей поступил телефонный звонок от неустановленных лиц. Звонившие, используя обман, убедили её в необходимости оформления курьерской доставки к дому номер 12 по Октябрьской набережной и передачи водителю такси денежной суммы в размере 880 000 рублей, якобы для избежания уголовного преследования.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное производство по статье 159, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

20 мая 2025 года, приблизительно около 11 часов 30 минут, в квартире, расположенной в доме номер 4 по улице Первых в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, оперативной группой уголовного розыска был задержан безработный 40-летний местный житель. Задержание произведено по подозрению в его причастности к вышеуказанному преступлению.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.