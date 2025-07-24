В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана

16 июля 2025 года, в 14 часов 40 минут, в отделение полиции Невского района поступило заявление от 71-летней гражданки, проживающей в доме номер 32 по улице Тельмана. Заявительница сообщила, что 15 июля 2025 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил о якобы зафиксированных мошеннических действиях, направленных на хищение денежных средств с её счетов. Под предлогом обеспечения сохранности сбережений, злоумышленник убедил пенсионерку передать все её накопления, в размере 274 000 рублей, курьеру для последующего перевода на "защищенные" счета. Доверчивая женщина выполнила указания мошенника, передав деньги возле подъезда своего дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 22 июля 2025 года в 18 часов 30 минут, возле дома номер 72 по улице Шоссе в Лаврики, расположенном в городе Мурино Ленинградской области, сотрудниками уголовного розыска была задержана 20-летняя гражданка, подозреваемая в совершении указанного преступления. Задержание подозреваемой произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.