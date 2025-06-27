В Мурино поймали криминального курьера

В Невском районе 19 июня, в 21:50, в правоохранительные органы поступило заявление от 79-летней гражданки, проживающей в доме номер 14 по улице Подвойского. Заявительница сообщила, что обманным путем, под обещания обеспечения безопасности её сбережений, она была вынуждена отдать курьеру-водителю сумму в размере 1 000 000 рублей.

В связи с данным инцидентом следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело, квалифицируемое как мошенничество, согласно части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен 32-летний житель населенного пункта Мурино. Он был задержан днем ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления, произошедшего у дома номер 8 на бульваре Менделеева.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.