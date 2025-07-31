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Питерец.ру » Происшествия » В парке на улице Коллонтай избили и ограбили школьника

В парке на улице Коллонтай избили и ограбили школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района разыскивают причастных к нападению на школьника в парке на улице Коллонтай

В полицию Невского района 30 июля, около трех часов дня, поступило заявление о противоправных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего, семнадцатилетнего учащегося одиннадцатого класса, проживающего в доме по улице Ворошилова.

Согласно информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел приблизительно в 02:15 того же дня возле дома номер 27/3 по улице Коллонтай. Неустановленные лица совершили нападение на юношу и похитили его мобильный телефон «Айфон», оцениваемый в 30 000 рублей.

Потерпевший сообщил, что познакомился с девушкой через интернет и договорился о встрече в парке на улице Коллонтай. На встречу девушка явилась не одна, а в сопровождении молодого человека. В процессе совместной прогулки к ним присоединились еще трое – приятели спутника девушки. Под предлогом разрядившегося телефона один из новых знакомых попросил воспользоваться телефоном школьника.

После того, как юноша передал свой телефон, на него было совершено нападение. Неизвестные нанесли ему множественные удары, после чего скрылись с места происшествия вместе с девушкой и похищенным телефоном.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт, где ему были диагностированы многочисленные ушибы лица. После оказания необходимой помощи он был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Предпринимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Невский район, грабеж
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