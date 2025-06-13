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Питерец.ру » Происшествия » В Новом Девяткино неизвестные избили подростка

В Новом Девяткино неизвестные избили подростка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожска ищут причастных к избиению подростка в Новом Девяткино 

Около 19 часов 10 минут 12 июня в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении тринадцатилетнего школьника, учащегося седьмого класса, с травмами, включающими ушибы и перелом ребра.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в дневное время на Капральской улице, возле дома номер 9, расположенного в поселке Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, на подростка было совершено нападение неизвестными лицами, в результате чего он получил телесные повреждения.

В настоящее время полиция проводит всестороннюю проверку по данному происшествию, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Предпринимаются необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного нападения.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, телесные повреждения, подростки
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