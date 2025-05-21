На Ленинском проспекте ограбили студента

20 мая 2025 года, около 21 часа 25 минут, в отделение полиции Красносельского района Петербурга поступило заявление от 26-летней жительницы района. Согласно заявлению, около 18 часов того же дня, возле дома номер 49 по Ленинскому проспекту, на парковочной территории, прилегающей к торговому комплексу, два неустановленных лица совершили нападение на её 17-летнего брата, учащегося образовательного учреждения.

Злоумышленники, применив пневматическое оружие и выстрелив в нижнюю конечность потерпевшего, завладели его электронной сигаретой, оцениваемой в 1 500 рублей, после чего скрылись с места преступления. Пострадавший юноша самостоятельно обратился за медицинской помощью. В медицинском учреждении ему был диагностирован ушиб голени. После оказания необходимой медицинской помощи, пациент был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.