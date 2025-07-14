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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе избили контролера в автобусе

В Невском районе избили контролера в автобусе

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района разыскивают причастных к избиению контролера в автобусе

В полицию Невского района 13 июля поступило уведомление об инциденте: в автобусе, курсирующем по маршруту № 119, произошла потасовка. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что 13 июля, приблизительно в 19:20, два пассажира автобуса № 119, находясь на остановке общественного транспорта возле дома номер 9 по Ивановской улице, совершили нападение на 26-летнего контролера. Предварительно установлено, что между ними возникла словесная перепалка в процессе поездки. После совершения противоправных действий лица, причастные к инциденту, покинули место происшествия.

По информации, полученной от правоохранительных органов, пострадавший не обращался за квалифицированной медицинской помощью.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, скрывшихся с места совершения правонарушения.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Невский район, телесные повреждения
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