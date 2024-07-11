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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали грабителей с улицы Коллонтай

В Невском районе поймали грабителей с улицы Коллонтай

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Невского района задержана группа грабителей с улицы Коллонтай 

Накануне ранним утром, 10 июля 2024 года около 05 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 20 по улице Коллонтай неизвестные напали на 41-летнего жителя республики Карелии, отобрав у него телефон и рюкзак. 

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что пятеро неизвестных избили прохожего и похитили у него рюкзак, в котором находились личные документы, 5 тысяч рублей, три банковские карты и мобильный телефон «Oppo X5», после чего скрылись.

Через час возле дома 29 корпус 1 по улице Коллонтай сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению оперативно задержали двоих жителей Кудрово, 25 и 19 лет, 21-летнего мужчину и 19-летнюю девушку с проспекта Ударников, и 19-летнего молодого человека из города Отрадное, Кировского района Ленобласти. 

Подозреваемых доставили для разбирательства в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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