На Бассейной улице трое неизвестных ограбили прохожего

В полицию Московского района Петербурга 14 июля, приблизительно в 3 часа ночи, поступила информация об агрессии в отношении гражданина возле дома номер 19 на Бассейной улице.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что жертвой нападения стал 28-летний уроженец Мурманской области. Трое неустановленных лиц совершили на него нападение, нанесли телесные повреждения и похитили принадлежащий ему мобильный телефон марки "iPhone 13", наручные часы, а также сняли с него обувь.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему были диагностированы ушибы различной степени тяжести и перелом челюсти.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.