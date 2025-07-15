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Питерец.ру » Происшествия » На Бассейной улице трое неизвестных ограбили прохожего

На Бассейной улице трое неизвестных ограбили прохожего

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разыскивают причастных к ночному грабежу прохожего на Бассейной улице

В полицию Московского района Петербурга 14 июля, приблизительно в 3 часа ночи, поступила информация об агрессии в отношении гражданина возле дома номер 19 на Бассейной улице.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что жертвой нападения стал 28-летний уроженец Мурманской области. Трое неустановленных лиц совершили на него нападение, нанесли телесные повреждения и похитили принадлежащий ему мобильный телефон марки "iPhone 13", наручные часы, а также сняли с него обувь.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему были диагностированы ушибы различной степени тяжести и перелом челюсти.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Московский район, грабеж
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