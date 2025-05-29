В поселке Кузьмоловский у школьника отобрали самокат

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 28 мая в 20:06 поступило заявление от 36-летнего генерального директора одной из коммерческих организаций. Согласно заявлению, инцидент произошел накануне вечером в поселке Кузьмоловский, возле дома номер 26 на Железнодорожной улице. Трое неустановленных лиц совершили грабеж в отношении его 11-летнего сына, отняв у него трюковой самокат. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия, забрав самокат.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к данному преступлению. Принимаются все необходимые меры для скорейшего раскрытия преступления и возвращения похищенного имущества законному владельцу.