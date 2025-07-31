На Невском проспекте в одном из баров мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом

В полицию Центрального района 30 июля около 20 часов 00 минут поступил сигнал о дебоше с оружием в одном из баров на Невском проспекте, дом 118. Звонивший сообщил об угрозах пистолетом со стороны посетителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего уроженца Владимирской области, причастного к инциденту. Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии неадекватности в кафе, спровоцировал конфликт, а затем извлек предмет, похожий на пистолет, и начал им размахивать, создавая угрозу окружающим.

Подозреваемый был обезврежен и доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен муляж пистолета, изготовленный из пластика, который был конфискован сотрудниками полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.