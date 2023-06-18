На Васильевском острове задержали пьяного стрелка

Накануне днем около 13 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что у дома 26 по улице Беринга, во дворе, неизвестный сидя в автомобиле «Шевроле», стреляет из пистолета.

Нарядом патрульно-постовой службы во дворе дома 37 по улице Беринга был обнаружен автомобиль, в котором находился 64-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, у которого на пассажирском сидении обнаружен предмет, похожий на пистолет.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Изъяты: предмет похожий на пистолет с надписью «STALKE STIR», газовый баллончик от пневматического пистолета, и 2 металлических шарика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.