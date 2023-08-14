В Невском районе задержали двоих нетрезвых мужчин пугавших прохожих «травматом»

Накануне ранним утром около 06 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 295 по проспекту Обуховской обороны неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, бегает по улице с пистолетом в руках и целится в прохожих.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими в отдел полиции для разбирательства доставлены двое нетрезвых граждан, 46 и 39 лет, работающие водителями на заводе.

В ходе личного досмотра у старшего обнаружен и изъят травматический пистолет, принадлежащий его приятелю.

В отношении обоих дебоширов составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.