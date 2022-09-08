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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса

В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали дебошира, угрожавшего пистолетом водителю автобуса в Парголово

Сегодня днем около 13 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Парголово неизвестный угрожает водителю автобуса, двигавшегося по Вокзальной улице. На место оперативно прибыл наряд полиции и задержал дебошира возле дома 14 на той же улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Им оказался 65-летний местный житель. При досмотре у мужчины изъят пневматический пистолет. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район Парголово
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