В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса

Сегодня днем около 13 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Парголово неизвестный угрожает водителю автобуса, двигавшегося по Вокзальной улице. На место оперативно прибыл наряд полиции и задержал дебошира возле дома 14 на той же улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Им оказался 65-летний местный житель. При досмотре у мужчины изъят пневматический пистолет. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.