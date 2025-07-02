В Петербурге подросток в кафе угрожал мужчине игрушечным пистолетом

1 июля, в отделение полиции Московского района Петербурга обратился 36-летний гражданин с заявлением об угрозах, поступивших в его адрес от несовершеннолетнего лица возле дома номер 34 по Новоизмайловскому проспекту.

Прибывшие на указанное место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что в заведении общественного питания между заявителем и группой подростков возникла конфликтная ситуация. После словесного замечания со стороны мужчины, один из подростков продемонстрировал предмет, визуально напоминающий пистолет.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 июля в 00:15 у дома номер 147, сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего юношу, в руках которого находился муляж пистолета.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.