Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте

Накануне ночью, 17 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 18 по Невскому проспекту избит мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 46-летнего неработающего, ранее судимого жителя Московской области, временно проживающий в отеле на Лиговском проспекте.

Полицейские установили, что задержанный избил мужчину в ходе внезапно возникшей между ними ссоры.

Пострадавшего, которому на вид около 60 лет, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Его личность устанавливается.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.