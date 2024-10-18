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Питерец.ру » Происшествия » Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте

Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в избиении прохожего на Невском проспекте

Накануне ночью, 17 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 18 по Невскому проспекту избит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 46-летнего неработающего, ранее судимого жителя Московской области, временно проживающий в отеле на Лиговском проспекте.
Полицейские установили, что задержанный избил мужчину в ходе внезапно возникшей между ними ссоры.
Пострадавшего, которому на вид около 60 лет, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Его личность устанавливается.
Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район телесные повреждения
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