Накануне ночью, 17 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 18 по Невскому проспекту избит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 46-летнего неработающего, ранее судимого жителя Московской области, временно проживающий в отеле на Лиговском проспекте.
Полицейские установили, что задержанный избил мужчину в ходе внезапно возникшей между ними ссоры.
Пострадавшего, которому на вид около 60 лет, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Его личность устанавливается.
Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в избиении прохожего на Невском проспекте
Накануне ночью, 17 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 18 по Невскому проспекту избит мужчина.
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