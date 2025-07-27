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Питерец.ру » Происшествия » На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета

На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета

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Опубликовал: Антон78
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На Загребском бульваре полицейские оперативно задержали нетрезвого любителя пострелять из сигнального пистолета

Вчера вечером в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой. Около 22:00, по данным правоохранительных органов, гражданин, проживающий в доме номер 7, корпус 1 по Загребскому бульвару, произвёл выстрел из сигнального пистолета, находясь на скамейке возле подъезда своего дома.

Прибывший на место происшествия патрульный экипаж задержал 41-летнего мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сигнальный пистолет был конфискован сотрудниками полиции.

В отделении полиции в отношении задержанного, имеющего в прошлом судимости, был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Фрунзенский район, стрельба
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