На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета

Вчера вечером в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте со стрельбой. Около 22:00, по данным правоохранительных органов, гражданин, проживающий в доме номер 7, корпус 1 по Загребскому бульвару, произвёл выстрел из сигнального пистолета, находясь на скамейке возле подъезда своего дома.

Прибывший на место происшествия патрульный экипаж задержал 41-летнего мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сигнальный пистолет был конфискован сотрудниками полиции.

В отделении полиции в отношении задержанного, имеющего в прошлом судимости, был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.