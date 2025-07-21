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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата

В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней электрическим током

В Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в следственный отдел по Центральному району, поступила информация об инциденте, связанном с поражением электрическим током несовершеннолетнего вблизи остановочного пункта общественного транспорта.

В связи с данным происшествием следственным отделом инициирована проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего и выявление признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что девятнадцатого июля в дневное время суток восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током в результате одновременного прикосновения к металлическому ограждению одной рукой и к информационному столбу другой.

Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы для жизни и здоровья отсутствуют.

Следователи, совместно с представителями соответствующих служб, проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, ответственных за обеспечение безопасности на данном участке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Источник: Питерский Следком
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