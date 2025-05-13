В Лодейном Поле ребенок скончался после посещения кафе

В городе Лодейное Поле, 13 мая 2025 года был задержан управляющий местного кафе. Он подозревается в предоставлении услуг общественного питания, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей. 9 мая, в результате употребления некачественной продукции, предлагаемой данным заведением, трехлетняя девочка получила отравление и впоследствии скончалась в больнице.

Следственным отделом по Лодейнопольскому району Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ был задержан указанный управляющий кафе. Ему инкриминируется совершение преступления, квалифицируемого пунктами «б, в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, а именно оказание услуг, предназначенных для детей младше шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, 9 мая девочка посетила зал кафе с отцом, где она употребляла картофель фри. Спустя примерно час у ребенка возникли первые признаки ухудшения самочувствия. К наступлению вечера состояние девочки значительно ухудшилось, что сопровождалось повышением температуры тела, рвотой и острыми нарушениями в работе пищеварительной системы. Мать девочки незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

В критическом состоянии девочка была доставлена в больницу. Однако, несмотря на все предпринятые медицинские меры и усилия врачей, ребенок скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых следователи осуществляют допрос подозреваемого. В скором времени планируется предъявление обвинения. Следствие инициировало обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела продолжается комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Произведено изъятие документации, назначены судебные экспертизы различного характера. Предпринимаются действия для установления факторов, способствовавших совершению данного преступления. Деятельность кафе приостановлена в связи с выявленными нарушениями.