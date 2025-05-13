ента новостей

17:00
Петербургские шахматистки принимают участие в чемпионате Азии в ОАЭ: после 6-го тура Анастасия Боднарук занимает 8-е место, Мария Якимова – 22-е
16:12
Петербургская шоколадная фабрика получила награду на международной выставке в Эр-Рияде
16:09
В Лодейном Поле ребенок скончался после посещения кафе
15:51
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»
13:31
Французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии
12:23
Выставка «МАСТЕРСКАЯ – ЛЕНИНГРАД»
11:14
В поселке Федоровское неизвестные похитили из офиса бизнесмена два сейфа с деньгами
11:05
В Янино -1 трое человек получили ножевые ранения в массовой драке
10:07
В Калининском районе поймали подозреваемого в краже мобильного телефона у пенсионерки
10:00
На Маршала Блюхера иномарка сбила парня и девушку на электросамокате
09:46
В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета
09:28
Где дешевле зарядка авто?
09:13
На Северном кладбище украли бронзовый барельеф
09:07
Люди идут в аптеку, а не в поликлинику
18:42
ЧМ по хоккею – 2025: итоги игрового дня 11 мая включили в себя разгромные победы США и Канады и упорный матч финнов с французами, завершившийся победой «Суоми» в овертайме
17:24
Беглов возложил цветы к могиле почетного гражданина Санкт‑Петербурга Анатолия Михайловича Гранова
13:44
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Краснодаре третий матч полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Локомотиву» с разницей в 10 очков, при этом Винс Хантер схлопотал удаление
13:25
Выставка «Грань равновесия»
13:21
Выставка скульптур «Большой мир маленького человека»
12:44
Жителя Ленобласти задержали за обман пенсионерки с улицы Композиторов
11:28
Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»
11:22
В Ленобласти ограбили велосипедиста
11:17
Авторский вечер Эдварда Радзинского с новой программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории»
11:15
В Госдуме предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей
11:12
В Ленобласти охранник садоводства случайно выстрелил мужчине в лоб
11:07
В Приморском районе Петербурга ищут злодея, залившего перцовкой мать с ребенком
10:44
В Приморском районе подросток ударил девочку и брызнул в лицо из перцового баллончика
10:37
В Буграх мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице
09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
08:53
СПб в лидерах по выдаче наличных
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Лодейном Поле ребенок скончался после посещения кафе

В Лодейном Поле ребенок скончался после посещения кафе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
sledcom.ru
В Лодейном Поле управляющего кафе задержали после гибели маленькой девочки. Она пробовала картошку фри

В городе Лодейное Поле, 13 мая 2025 года был задержан управляющий местного кафе. Он подозревается в предоставлении услуг общественного питания, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей. 9 мая, в результате употребления некачественной продукции, предлагаемой данным заведением, трехлетняя девочка получила отравление и впоследствии скончалась в больнице.

Следственным отделом по Лодейнопольскому району Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ был задержан указанный управляющий кафе. Ему инкриминируется совершение преступления, квалифицируемого пунктами «б, в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, а именно оказание услуг, предназначенных для детей младше шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, 9 мая девочка посетила зал кафе с отцом, где она употребляла картофель фри. Спустя примерно час у ребенка возникли первые признаки ухудшения самочувствия. К наступлению вечера состояние девочки значительно ухудшилось, что сопровождалось повышением температуры тела, рвотой и острыми нарушениями в работе пищеварительной системы. Мать девочки незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

В критическом состоянии девочка была доставлена в больницу. Однако, несмотря на все предпринятые медицинские меры и усилия врачей, ребенок скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых следователи осуществляют допрос подозреваемого. В скором времени планируется предъявление обвинения. Следствие инициировало обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела продолжается комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Произведено изъятие документации, назначены судебные экспертизы различного характера. Предпринимаются действия для установления факторов, способствовавших совершению данного преступления. Деятельность кафе приостановлена в связи с выявленными нарушениями.

Источник: Следком Ленобласти
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-06-2023, 22:17
В Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело
6-06-2024, 12:38
На Большом пруду в Екатерининском парке перевернулся понтон с людьми
27-06-2013, 08:19
В Санкт-Петербурге от кишечной инфекции скончалась трехлетняя девочка
21-08-2023, 11:58
В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже
15-12-2022, 11:02
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко
6-04-2023, 11:30
В Киришах сын подозревается в гибели матери

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:51
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»
Сегодня, 10:00
На Маршала Блюхера иномарка сбила парня и девушку на электросамокате
Вчера, 09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
8-05-2025, 12:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх